Гвардиола сравнил себя с Майклом Джорданом

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сражается с «Бвварией», и накануне игры Хосепа Гвардиолу, наставника английского клуба, спросили, не обеспокоен ли он продолжительным отсутствием успехов на европейской арене.

Шутка ли, но последний большой трофей в Европе Гвардиола выиграл еще во времена «Барселоны», то есть в 2011 году! А ведь речь о специалисте, которого многие считают безоговорочно лучшим в мире. В ответ Гвардиола напомнил о том, что даже у легендарного Майкла Джордана не все получалось.

- В футболе, в баскетболе, в любом спорте чаще проигрываешь, чем выигрываешь. Майкл Джордан, лучший спортсмен в истории баскетбола, на мой взгляд, выиграл шесть титулов за пятнадцать сезонов. Он чаще проигрывал, чем выигрывал, - цитирует слова Гвардиолы BBC Sport.

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