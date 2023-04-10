Коман – о противостоянии с «Манчестер Сити»: «Это будет похоже на финал»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман рассказал, что думает о предстоящей встрече с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Первый матч состоится 11 апреля в Манчестере, ответный – в Мюнхене спустя восемь дней.

«В таких матчах значение имеет каждая мелкая деталь, – высказывается Коман. – Встречи с «Манчестер Сити» будут похожи на финал – так же было и в противостоянии с «ПСЖ», где нам удалось добиться своего», – приводит журналист Альфредо Педулла слова француза.

В 1/8 финала «Бавария» уверенно справилась с «ПСЖ» (3:0 по сумме двух встреч), а «Манчестер Сити» не оставил шансов «РБ Лейпцигу» (общий счёт – 8:1).