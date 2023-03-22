Фоден: «Надеюсь, в этом году мы сможем выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал о желании выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

22-летний англичанин признался, что плакал после поражения в финале главного клубного турнира Европы от «Челси» в 2021 году. Фоден выразил надежду на то, что текущий розыгрыш сложится для его команды более удачно.

«Лига чемпионов — это, чего мы все сейчас хотим. Мы были в финале, и, очевидно, было больно проиграть. Надеюсь, если мы снова туда попадём, то сможем использовать опыт поражения, чтобы добиться успеха», — цитирует Фодена Arab News.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встретится с мюнхенской «Баварией». Первая игра этого противостояния состоится 11 апреля. Ответная встреча команд запланирована на 19 апреля.