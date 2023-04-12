Родри: «Ах, мой первый гол в Лиге чемпионов!»

Испанский полузащитник Родри Эрнандес забил свой первый гол в Лиге чемпионов - и случилось это в наилучший момент, в четвертьфинальном матче против «Баварии». Гол Родри стал первым в матче и первым в целом в стадии четвертьфиналов в текущем сезоне.

- Отличный результат, а также то, как сыграла команда. Для меня важнее всего была сегодня оборона, моя главная задача, но я забил свой первый гол в Лиге чемпионов, это что-то особое. После этого игра пошла много лучше. Но я не считаю, что все уже решено, - цитирует слова испанского футболиста BT Sport.

Ответный матч состоится через неделю в Мюнхене.