Российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Манчестер Сити» и «Баварией».

- Каковы ваши ожидания от сегодняшнего матча?

- Сложно что-то сказать, сыграют две одинаковые команды. Стиль футбола тоже один и тот же. Единственное, «Сити» чуть больше контролирует владение. Даже не буду пытаться предугадать исход матча - игра на три результата. Может, у «Баварии» будет совсем небольшое преимущество из-за домашнего стадиона.

- Мюнхенцы подходят к этой встрече в ослабленном составе. Чупо-Мотинг и несколько других спортсменов пропустят встречу.

- Там ведь не один нападающий в команде, их много. Гнабри тот же самый.

- Победитель этой пары автоматически пройдёт в финал?

- Думаю, что да, хотя в полуфинале нет слабых соперников. «Бавария» и «Сити» сильнее «Интера» и остальных.

- Если «Манчестер Сити» не пройдёт в следующую стадию, то точно победит в АПЛ?

- «Горожане» и мюнхенцы до последнего борются во всех турнирах, в которых участвуют. У «Сити» отставание от «Арсенала» в АПЛ составляет шесть очков, но у Гвардиолы ещё есть игра в запасе. У них большие шансы на победу у себя в чемпионате.

Роберт Иванов