Уткин выдал анализ крупной победы «Манчестер Сити» над «Баварией»

«Манчестер Сити» сделал серьёзную заявку на выход в полуфинал Лиги чемпионов, разгромив «Баварию» во вторник вечером со счётом 3:0. Своими мыслями по поводу прошедшего матча поделился известный журналист Василий Уткин.

«Слаженность действий «Сити» вчера была просто поразительной. «Бавария», кажется, ни разу толком не смогла выйти из обороны через центр, только краями. В защите впечатлило, насколько безошибочно «Сити» перестраивался на четырёх защитников», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Уткин сделал вывод, что в нынешней игровой модели Гвардиоле не нужны такие футболисты, как Канселу, Зинченко или Уокер. На флангах у «Манчестер Сити» действуют только атакующие футболисты – в прошедшем матче это были Грилиш и Бернарду Силва.

«В результате оборона «Баварии» в каждой атаке была под давлением по всей ширине поля. И Упамекано по закону Паскаля, оказавшись слабым звеном, и стал той самой прорехой», - отметил Уткин.

Ответный матч «Бавария» и «Манчестер Сити» проведут уже на следующей неделе.