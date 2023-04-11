Холанн прошлым летом выбирал между «Баварией» и «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн год назад мог оказаться в мюнхенской «Баварии». Как сообщает в социальных сетях журналист Георг Хольцнер, «красная машина» была готова предложить норвежцу 35 миллионов евро в год. В конечном итоге «Манчестер Сити» перебил предложение мюнхенцев и Эрлинг оказался в команде Хосепа Гвардиолы.

Холанн сегодня встретится против «Баварии» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов. За свою карьеру в Германии в составе дортмундской «Боруссии» норвежец забил мюнхенскому клубу 5 голов в 7 матчах.

Напомним, Холанн в этом сезоне настрелял уже 44 гола во всех турнирах. Игрок является лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов.