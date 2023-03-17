Самедов: Не думаю, что Холанн сыграет большую роль в матчах с «Баварией»

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов поделился мнением о роли форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна в матчах 1/4 финала с «Баварией».

«Сыграет ли роль фактор Холанна? Не думаю, они слишком хорошо друг друга знают. Гвардиола знает «Баварию», «Бавария» знает Холанна. В любом случае, это интересное противостояние, где нет фаворитов», — цитирует Самедова «Газета.Ру».

В текущем сезоне 22-летний нападающий забил 39 мячей и сделал пять ассистов в 36 встречах с учетом всех турниров. Ранее стало известно, что Холанн был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Первые четвертьфинальные игры Лиги чемпионов пройдут 11 и 12 апреля, ответные матчи запланированы на 18 и 19 апреля.