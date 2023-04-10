Родри: «Против «Баварии» мы должны показать свой лучший футбол»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящей встречи против мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы с нетерпением ждём этого матча. Нам предстоит сыграть с очень серьёзным соперником. Если хотим надеяться на шанс, нам нужно показать свой лучший футбол. Нужно поработать над некоторыми вещами», – цитирует Родри официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, против «Манчестер Сити» скоро сыграет защитник Жоау Канселу, который выступает за «Баварию» на правах аренды. Португальцу будет разрешено сыграть по регламенту УЕФА.