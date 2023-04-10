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Лига чемпионов

Родри: «Против «Баварии» мы должны показать свой лучший футбол»

10 Апреля 2023 • 11:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бавария
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11.04 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился ожиданиями от предстоящей встречи против мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы с нетерпением ждём этого матча. Нам предстоит сыграть с очень серьёзным соперником. Если хотим надеяться на шанс, нам нужно показать свой лучший футбол. Нужно поработать над некоторыми вещами», – цитирует Родри официальный сайт «Манчестер Сити».

Напомним, против «Манчестер Сити» скоро сыграет защитник Жоау Канселу, который выступает за «Баварию» на правах аренды. Португальцу будет разрешено сыграть по регламенту УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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