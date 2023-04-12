Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Александр Мостовой: «Назначение Тухеля в «Баварию» нельзя назвать глупым, Гвардиола с «Сити» тоже не выиграл ЛЧ» эксклюзив

12 Апреля 2023 • 15:25 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Игра проходила в Англии и завершилась победой команды Гвардиолы со счётом 3:0.

- Вы смотрели матч? Как вам игра?

- Конечно, смотрел! До матча я сказал, что «Сити» одержит победу в матче с «Баварией» с разницей максимум в один мяч - ошибся. Немцы ещё и не забили. До первого шикарного гола у «Сити» особо не было моментов. Родри пробил прекрасно, но, как говорится, дайте ему ещё десять таких ударов, он и в ворота не попадёт. В целом «Бавария» начала игру нормально, ничего не предвещало, что она так проиграет. Бывает такое. Из года в год «Сити» не может выиграть Лигу чемпионов, может, сейчас этот момент настал.

- Интригу в этом противостоянии можно похоронить?

- Думаю, что да. Будет непозволительно, если «Сити» уступит по сумме двух встреч, тем более что «Баварию» лихорадит.

- Многие предполагали, что Тухеля пригласили именно для победы в Лиге чемпионов. В таком случае идея с его назначением провалилась?

- Нет, Тухель тут не при чём. Когда он пришёл? Месяц назад, даже меньше. Самое приглашение тренеров мало на что влияет. Тогда идея приглашения Гвардиолы в «Сити» тоже спорная - столько лет прошло, миллиарды потрачены, а Лигу чемпионов не выиграл ни разу. Кстати, Гвардиолу звали в ту же «Баварию», чтобы победить в Лиге чемпионов, и у него не получилось.

Роберт Иванов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Александр Мостовой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.04.23 в 22:00
Милан Милан
Наполи Наполи
3.20 3.25 2.38
Видео
12.04.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Челси Челси
1.97 3.55 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Апреля
15:48 · Лига чемпионов
Энцо Фернандес: «Кроос и Модрич должны вдохновлять не только меня, а каждого игрока»
14:57 · Лига чемпионов
Лэмпард: «У меня хорошие отношения с Рюдигером»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Стал известен стартовый состав «Реала» на первый четвертьфинал Лиги чемпионов с «Челси»
13:54 · Лига чемпионов
Сёмин оценил шансы «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити»
13:48 · Лига чемпионов
Гуренко назвал фаворита матча «Милан» - «Наполи» в Лиге чемпионов
13:23 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на матч «Милан» - «Наполи»
13:02 · Лига чемпионов
Альфонсо Дэвис: «Холанн может стать легендой»
12:37 · Лига чемпионов
Генич рассказал, чего ждёт от матча «Милан» - «Наполи»
12:21 · Лига чемпионов
Генич назвал победителя матча «Реал» - «Челси» 1
12:16 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Если Гвардиола неправильно понял моё выражение, мне очень жаль»
12:15 · Лига чемпионов
Титов дал прогноз на матч «Реал» - «Челси»
12:09 · Лига чемпионов
Уткин выдал анализ крупной победы «Манчестер Сити» над «Баварией»
11:59 · Лига чемпионов
Энцо Фернандес: «Лэмпард сказал нам, что выиграл Лигу чемпионов в худшем сезоне в карьере» 1
11:17 · Лига чемпионов
Кепа: «Челси» хочет выиграть Лигу чемпионов»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт верит в камбэк «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити» 1
Все новости
Рекомендуем