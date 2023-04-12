Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Игра проходила в Англии и завершилась победой команды Гвардиолы со счётом 3:0.

- Вы смотрели матч? Как вам игра?

- Конечно, смотрел! До матча я сказал, что «Сити» одержит победу в матче с «Баварией» с разницей максимум в один мяч - ошибся. Немцы ещё и не забили. До первого шикарного гола у «Сити» особо не было моментов. Родри пробил прекрасно, но, как говорится, дайте ему ещё десять таких ударов, он и в ворота не попадёт. В целом «Бавария» начала игру нормально, ничего не предвещало, что она так проиграет. Бывает такое. Из года в год «Сити» не может выиграть Лигу чемпионов, может, сейчас этот момент настал.

- Интригу в этом противостоянии можно похоронить?

- Думаю, что да. Будет непозволительно, если «Сити» уступит по сумме двух встреч, тем более что «Баварию» лихорадит.

- Многие предполагали, что Тухеля пригласили именно для победы в Лиге чемпионов. В таком случае идея с его назначением провалилась?

- Нет, Тухель тут не при чём. Когда он пришёл? Месяц назад, даже меньше. Самое приглашение тренеров мало на что влияет. Тогда идея приглашения Гвардиолы в «Сити» тоже спорная - столько лет прошло, миллиарды потрачены, а Лигу чемпионов не выиграл ни разу. Кстати, Гвардиолу звали в ту же «Баварию», чтобы победить в Лиге чемпионов, и у него не получилось.

Роберт Иванов