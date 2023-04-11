Гвардиола: «Бавария» - впечатляющая команда»

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити», который традиционно вылетает еще до финала самого престижного турнира клубного футбола Европы, достался очень суровый соперник - «Бавария», которая, по иронии судьбы, при Хосепе Гвардиоле также прослыла командой, которая доходит лишь до полуфинала Лиги чемпионов.

Накануне игры каталонский специалист похвалил соперника.

- У них впечатляющая команда. Мюллер и Мане очень опасны. У них длинная скамейка запасных. «Бавария» - это всегда угроза, - цитирует Гвардиолу BT Sport.

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