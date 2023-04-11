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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман: «Тухель дал мне пощёчину, когда мы впервые встретились после его назначения»

11 Апреля 2023 • 01:34 Комментировать
Манчестер Сити
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Бавария
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Через 19 ч. 56 мин.

Вингер «Баварии» Кингсли Коман рассказал о взаимоотношениях с новым рулевым команды Томасом Тухелем.

49-летний специалист возглавил мюнхенцев 25 марта, сменив уволенного в тот же день Юлиана Нагельсманна.

«Когда я вернулся после игр за сборную и впервые увидел недавно назначенного Томаса Тухеля, он дал мне лёгкую пощёчину, сказав: «Из-за тебя я проиграл финал Лиги чемпионов, но теперь мы в одной команде, нам нужно сплотиться». Всё может случиться, и было бы здорово, если бы теперь мы выиграли Лигу чемпионов с ним», – рассказал в интервью Telegraph Коман.

Напомним, что в 2020 году «ПСЖ», возглавляемый Тухелем, уступил в финале Лиги чемпионов «Баварии» (0:1), а единственный гол забил Коман.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Томас Тухель Кингсли Коман
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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