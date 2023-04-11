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Тухель объяснил, почему не выпустил Мюллера и Мане в стартовом составе

11 Апреля 2023 • 22:53 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал выбор состава на матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Позиции в атаке мюнхенского гранда заняли Серж Гнабри, Лерой Сане, Джамал Мусиала и Кингсли Коман.

«Сегодня нам нужны дриблёры и быстрые игроки, способные за короткое время покрывать большие дистанции. Решение по Мюллеру далось мне непросто, мне очень нравится этот игрок, но сегодня вечером мы не ждём игры, которая идеально подходит для его качеств. Мы обсудили с ним это перед матчем, и он всё понял. Что касается Мане, то его я посчитал отличной опцией для усиления игры со скамейки запасных», – заявил в интервью Prime Video Тухель.

Текстовая трансляция матча представлена на сайте LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Мюллер Томас Тухель Садио Мане
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