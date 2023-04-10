Игрок «Манчестер Сити» Диаш остроумно ответил на вопрос журналиста

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт домашний матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». За день до игры на пресс-конференции выступил защитник «горожан» Рубен Диаш. В одном из вопросов журналист отметил скоростных игроков «Баварии», способных «напугать» защитников «Манчестер Сити». Так, представитель СМИ выделил Садио Мане и Лероя Сане.

Диаш ответил остроумно – он перечислил скоростных игроков «Манчестер Сити», которые тоже могут напугать соперников. Среди тех, кого перечислил Рубен, был Кайл Уокер, известный своими скоростными качествами.

Матч «Манчестер Сити» - «Бавария» стартует 11 апреля в 22:00 по московскому времени.