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Лига чемпионов

Игрок «Манчестер Сити» Диаш остроумно ответил на вопрос журналиста

10 Апреля 2023 • 17:49 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Бавария
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11.04 22:00

Во вторник «Манчестер Сити» проведёт домашний матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». За день до игры на пресс-конференции выступил защитник «горожан» Рубен Диаш. В одном из вопросов журналист отметил скоростных игроков «Баварии», способных «напугать» защитников «Манчестер Сити». Так, представитель СМИ выделил Садио Мане и Лероя Сане.

Диаш ответил остроумно – он перечислил скоростных игроков «Манчестер Сити», которые тоже могут напугать соперников. Среди тех, кого перечислил Рубен, был Кайл Уокер, известный своими скоростными качествами.

Матч «Манчестер Сити» - «Бавария» стартует 11 апреля в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Рубен Диаш
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Апреля 2023 в 18:22
вот это юмор....может ему в клоуны пойти?
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