Уткин поделился мыслями о дуэли «Манчестер Сити» - «Бавария»

Известный журналист Василий Уткин поделился своими мыслями о предстоящем противостоянии «Манчестер Сити» и «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«В прошлом сезоне «Реал» просто мистифицировал всех своей способностью выигрывать матчи. Если бы не это обстоятельство, наверное, можно было бы дуэли «Манчестер Сити» - «Бавария» присвоить традиционный титул досрочного финала. Тем не менее, здесь всё будет крайне любопытно. «Бавария» сейчас очень хороша, и даже интересно, что им соберётся противопоставить «Манчестер Сити».

Я полагаю, что этот тот самый случай, когда Пеп Гвардиола может удариться в свои традиционные упаднические измышления о том, как нужно изменить свою игру, чтобы это оказалось неудобным сопернику. А в итоге он изменяет свою игру, к новой не приходит, и «Сити» вот таким образом часто оказывается не в лучшем состоянии в матчах плей-офф», - сказал Уткин в программе на своём канале в YouTube.

«Манчестер Сити» против «Баварии» и другие пары 1/4 финала Лиги чемпионов