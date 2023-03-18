Радимов предсказал финалистов Лиги чемпионов

Бывший зенитовец, а ныне футбольный тренер Владислав Радимов поделился своей парой финалистов текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Очень жаль, что «Манчестер Сити» и «Бавария» сыграют друг с другом в четвертьфинале. Думаю, «горожане» дойдут до финала. Во втором полуфинале сыграют «Милан» и «Интер», «Интер» - в финале. Финал – «Манчестер Сити» - «Интер», - рассказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что вчера мы узнали все четыре пары на стадии четвертьфинала Лиги чемпионов. В одной половине сетки сыграют «Милан» и «Наполи» и «Интер» и «Бенфика», а во второй мадридский «Реал» и «Челси» и «Манчестер Сити» и «Бавария».