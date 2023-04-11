Горецка: «Мусиала – один из самых талантливых игроков в истории немецкого футбола»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высоко оценивает мастерство своего одноклубника Джамала Мусиалы.

К 20 годам атакующий хавбек успел стать одним из важнейших игроков «Баварии», а также зарекомендовал себя в сборной Германии.

«Возможно, Джамал – один из самых талантливых игроков за всю историю немецкого футбола. Уже в таком возрасте он показывает стабильную игру без постоянных взлётов и падений. О многом говорит тот факт, что он каждую неделю попадает в стартовый состав «Баварии». У него выдающиеся способности, и он может достичь любых высот, если продолжит работать так же», – заявил в интервью официальному сайту УЕФА Горецка.