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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка: «Мусиала – один из самых талантливых игроков в истории немецкого футбола»

11 Апреля 2023 • 00:30 Комментировать
Манчестер Сити
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Бавария
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Через 20 ч. 0 мин.

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высоко оценивает мастерство своего одноклубника Джамала Мусиалы.

К 20 годам атакующий хавбек успел стать одним из важнейших игроков «Баварии», а также зарекомендовал себя в сборной Германии.

«Возможно, Джамал – один из самых талантливых игроков за всю историю немецкого футбола. Уже в таком возрасте он показывает стабильную игру без постоянных взлётов и падений. О многом говорит тот факт, что он каждую неделю попадает в стартовый состав «Баварии». У него выдающиеся способности, и он может достичь любых высот, если продолжит работать так же», – заявил в интервью официальному сайту УЕФА Горецка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Джамал Мусиала
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