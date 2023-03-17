​Нагельсманн высказался о Гвардиоле

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов «Баварии» предстоит сразиться с «Манчестер Сити». Рулевой мюнхенской команды Юлиан Нагельсманн высказался о Хосепе Гвардиоле, с которым ему придётся пересечься.

«Я видел много его матчей в «Барселоне», видел его матчи в «Манчестер Сити» и «Баварии». Я никогда не копировал чьи-то тренерские методы. Команды Гвардиолы весёлые. Его представление о футболе очень агрессивное, его команды много владеют мячом. Мне всегда нравилось смотреть матчи его команд», - сказал Нагельсманн на пресс-конференции.

Добавим, что победитель противостояния «Баварии» и «Манчестер Сити» в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с «Реалом» или с «Челси».