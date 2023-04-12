Гвардиола: «Бернарду Силва может играть везде»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре Бернарду Силвы после победы над «Баварией» (3:0).

Португалец стал автором гола и результативной передачи в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Бернарду – полноценный футболист. Что это значит? Это значит, что он может играть везде, потому что понимает игру, умеет её читать. Он невероятно важен в таких матчах, как сегодняшний.

Он способен играть и в опорной зоне, и в роли «ложной девятки», в последнее время он забивает много голов. Он понимает всё в этой игре», – похвалил одного из героев поединка с «Баварией» испанский рулевой, цитируемый пресс-службой «Манчестер Сити».