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Лига чемпионов

Гвардиола прокомментировал крупную победу над «Баварией»

12 Апреля 2023 • 00:29 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Бавария
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе над «Баварией» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов (3:0).

«Горожане» вышли вперёд на 27-й минуте усилиями Родри, а во втором тайме по голу на свой счёт записали Бернарду Силва и Эрлинг Холанн.

«Отличная игра между отличными командами. На протяжении 55-60 минут было очень напряжённо. Родри забил невероятный гол, но нам не удавалось нейтрализовать Мусиалу и Гнабри. В начале второго тайма «Бавария» была лучше и создавала моменты, а в концовке преуспели мы.

Потрясающий результат, но я знаю, что такое играть в Мюнхене. Мы должны придумать что-то новое, чтобы «Бавария» не доставляла нам столько проблем», – сказал в интервью BBC Гвардиола.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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