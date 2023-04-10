Рубен Диаш: «Будет странно сыграть против Канселу»

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш поделился ожиданиями от игры против Жоау Канселу, который с конца января выступает за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды. Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов «горожане» встретятся с «красной машиной». Канселу сможет сыграть против своей команды по регламенту УЕФА.

«Будет странно сыграть против Канселу, но мне придётся это сделать, таков футбол. Будет приятно снова встретиться с Жоау», – цитирует Диаша City Xtra.

«Бавария» в конце сезона может выкупить Канселу за 70 миллионов евро, но мюнхенская команда хотела бы снизить цену путём переговоров с «Манчестер Сити».