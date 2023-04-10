Тухель: «Мы готовы к матчу с «Манчестер Сити»

Рулевой «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями перед предстоящим матчем четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Коллектив из Мюнхена проведёт выездную встречу с «горожанами» во вторник. Ответная игра состоится 19 апреля.

«Перед нами грандиозная задача, и мы с нетерпением ждём этого события. Футбол «Манчестер Сити» относительно ясен – команда Пепа [Гвардиолы] играет так уже шесть-семь лет. У них очень атакующий стиль. Нам предстоит выступить на самом высоком уровне, который только может быть в европейском футболе, но мы хорошо подготовлены», – заявил на предматчевой пресс-конференции новый главный тренер «Баварии».