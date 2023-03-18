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Лига чемпионов

Неценко назвал фаворита в паре «Манчестер Сити» - «Бавария»

18 Марта 2023 • 06:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бавария
11.04 22:00

Известный российский комментатор Александр Неценко выделил фаворита в грядущем противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся две симпатичные команды – «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и «Бавария» Юлиана Нагельсманна.

«Полагаю, опыт Гвардиолы превышает опыт Нагельсманна. С учетом этого, думаю, маленький перевес у «Манчестер Сити», - рассказал Неценко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что на стадии 1/8 финала мюнхенцы одолели французский гранд «ПСЖ» со счётом 3:0 по сумме двух встреч. «Горожане» знатно поиздевались над «РБ Лейпцигом», отправив восемь мячей в ворота немецкой команды за два матча пары – 8:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Александр Неценко
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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