Неценко назвал фаворита в паре «Манчестер Сити» - «Бавария»

Известный российский комментатор Александр Неценко выделил фаворита в грядущем противостоянии 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся две симпатичные команды – «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы и «Бавария» Юлиана Нагельсманна.

«Полагаю, опыт Гвардиолы превышает опыт Нагельсманна. С учетом этого, думаю, маленький перевес у «Манчестер Сити», - рассказал Неценко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что на стадии 1/8 финала мюнхенцы одолели французский гранд «ПСЖ» со счётом 3:0 по сумме двух встреч. «Горожане» знатно поиздевались над «РБ Лейпцигом», отправив восемь мячей в ворота немецкой команды за два матча пары – 8:1.