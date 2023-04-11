«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в битве титанов и сделал серьёзную заявку на победу в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» и «Бавария» сошлись в плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/4 финала состоялся 11 апреля на стадионе «Этихад».

Томас Тухель приехал в Манчестер и рассчитывал сыграть на быстрых контрвыпадах: в основном составе себя нашли все скоростные дриблёры – Коман, Мусиала, Сане и Гнабри. Пришлось даже пожертвовать Томасом Мюллером и Лероем Сане, которые обнаружили себя на скамейке запасных. Вот только планы Тухеля не оправдались, за первый тайм «Бавария» создала лишь один робкий полумомент и ничего более.

«Манчестер Сити» смотрелся мощнее, опаснее, интереснее, но события тоже не форсировал. А счёт был открыт после великолепного удара Родри. Испанец получил мяч от Бернарду Силвы, на замахе убрал соперника, приблизился к дуге штрафной площади и закрутил в «девятку» - 1:0. Есть первый гол Родри в Лиге чемпионов.

Следующий шикарный шанс создал Кевин Де Брейне. Бельгиец убежал по правому флангу и выпилил подачу. Рикошет смутил и Грилиша, и Зоммера, в итоге Ян смахнул мяч точно на ногу Гюндогану. Илкай с восьми метров бил в касание, но голкипер сумел ногой отвести угрозу. «Бавария» так и страдала без ударов в створ ворот. Только на старте второго тайма Лерой Сане завершил свой рывок точным ударом в ближний угол, но Эдерсон за две попытки справился.

Этот момент больше раззадорил «Сити», англичане раскрутили маховик опасных атак. Сначала Аке вдруг стал завершителем, пробив под штангу с угла штрафной площади – Зоммер с трудом мяч вытащил. Только разыграли корнер «горожане», Гюндоган набросил на угол вратарской площади, а Рубен Диаш пробил под перекладину. Однако Ян Зоммер и тут выручил «Баварию». Но ненадолго, ведь подставу готовил Упамекано.

«Бавария» весь матч неуверенно начинала атаки, в очередной раз Дайо решился на какой-то невнятный дриблинг и был накрыт Гюндоганом. Далее Илкай сыграл пяткой на Холанна, а Эрлинг навесил на дальний угол, откуда точно пробил головой невысокий Бернарду Силва – 2:0. А следом пришёл и разгром. Первый навес от угла поля удачным не получился, но со второй попытки мяч дошёл до Стоунза, который скинул на дальнюю штангу и Эрлинг Холанн завершил в стиле хищника – 3:0.

Разгром! Пока назначение Тухеля не сделало «Баварию» сильнее, а вынос на «Этихаде» только продлил неудачную серию. Полуфинал Лиги чемпионов отдалился от Мюнхена, а вот «Манчестер Сити», кажется, всерьёз идёт за титулом. По крайней мере, заявка подана серьёзная.