«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в битве титанов и сделал серьёзную заявку на победу в Лиге чемпионов

|(1:0) Родри Эрнандес27'
|(2:0) Силва Бернарду70'
|(3:0) Холанн Эрлинг77'
Томас Тухель приехал в Манчестер и рассчитывал сыграть на быстрых контрвыпадах: в основном составе себя нашли все скоростные дриблёры – Коман, Мусиала, Сане и Гнабри. Пришлось даже пожертвовать Томасом Мюллером и Лероем Сане, которые обнаружили себя на скамейке запасных. Вот только планы Тухеля не оправдались, за первый тайм «Бавария» создала лишь один робкий полумомент и ничего более.
«Манчестер Сити» смотрелся мощнее, опаснее, интереснее, но события тоже не форсировал. А счёт был открыт после великолепного удара Родри. Испанец получил мяч от Бернарду Силвы, на замахе убрал соперника, приблизился к дуге штрафной площади и закрутил в «девятку» - 1:0. Есть первый гол Родри в Лиге чемпионов.
Следующий шикарный шанс создал Кевин Де Брейне. Бельгиец убежал по правому флангу и выпилил подачу. Рикошет смутил и Грилиша, и Зоммера, в итоге Ян смахнул мяч точно на ногу Гюндогану. Илкай с восьми метров бил в касание, но голкипер сумел ногой отвести угрозу. «Бавария» так и страдала без ударов в створ ворот. Только на старте второго тайма Лерой Сане завершил свой рывок точным ударом в ближний угол, но Эдерсон за две попытки справился.
Этот момент больше раззадорил «Сити», англичане раскрутили маховик опасных атак. Сначала Аке вдруг стал завершителем, пробив под штангу с угла штрафной площади – Зоммер с трудом мяч вытащил. Только разыграли корнер «горожане», Гюндоган набросил на угол вратарской площади, а Рубен Диаш пробил под перекладину. Однако Ян Зоммер и тут выручил «Баварию». Но ненадолго, ведь подставу готовил Упамекано.
«Бавария» весь матч неуверенно начинала атаки, в очередной раз Дайо решился на какой-то невнятный дриблинг и был накрыт Гюндоганом. Далее Илкай сыграл пяткой на Холанна, а Эрлинг навесил на дальний угол, откуда точно пробил головой невысокий Бернарду Силва – 2:0. А следом пришёл и разгром. Первый навес от угла поля удачным не получился, но со второй попытки мяч дошёл до Стоунза, который скинул на дальнюю штангу и Эрлинг Холанн завершил в стиле хищника – 3:0.
Разгром! Пока назначение Тухеля не сделало «Баварию» сильнее, а вынос на «Этихаде» только продлил неудачную серию. Полуфинал Лиги чемпионов отдалился от Мюнхена, а вот «Манчестер Сити», кажется, всерьёз идёт за титулом. По крайней мере, заявка подана серьёзная.
Не сказать, что Бавария была слабой, тут именно МСити была сильной и уверенно прессинговали, молодцы. Мне понравилось, что во втором голе Холанн не стал бить в тупую как типичный нападающий, а оглянулся и дал зрячий пас на Бернарду - это качество топ игрока.
Не представляю, что надо сделать Баварии во втором матче чтоб пройти МСити с таким монстром. С другой стороны очень надеюсь увидеть всю мощь Баварии во втором матче, + это будет домашний матч со своими фанами, надеюсь на крутой матч.
P.S. Время от времени наблюдаю за Мане в Баварии и как мне кажется, он вообще не вписывается в эту команду, хотя до перехода мне казалось, что он идеально впишется.
+Как мне кажется Баварии не хватает умного полузащитника, который будет главным мозгом команды, как ДеБрюйне в МСити, как Модрич в Реале.
у сити сейчас есть все - опыт, сыгранный костяк, голод до побед
только одна команда может остановить - это реал
в другой сетке, конечно, будет клоунада
какие то середняки будут бороться за финал лч
ну и начудили с этим жребием
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