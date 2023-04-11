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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» разгромил «Баварию» в битве титанов и сделал серьёзную заявку на победу в Лиге чемпионов

11 Апреля 2023 • 23:53 Комментировать (13)
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен
«Манчестер Сити» и «Бавария» сошлись в плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/4 финала состоялся 11 апреля на стадионе «Этихад».
Протокол игры  
Манчестер Сити3:0Бавария
(1:0) Родри Эрнандес27'  
(2:0) Силва Бернарду70'  
(3:0) Холанн Эрлинг77'  
Эдерсон МораесАканджи МануэльДиаш РубенАке НатанСтоунс ДжонРодри ЭрнандесСилва Бернарду  48'Де Брёйне Кевин 68' (Альварес Хулиан ( 68') Гюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоУокер КайлЛапорт ЭмерикФоден ФилПалмер КоулГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинПерроне МаксимоОртега ШтефанКарсон Скотт
Зоммер ЯннПавар Бенжамен  88'Упамекано ДайоДе Лигт МаттейсДэвис Альфонсо  49' 80' (Канселу Жоау ( 80') Киммих ЙозуаГорецка ЛеонКоман КингслиМусиала Джамал 69' (Мане Садио ( 69') Сане ЛеройГнабри Серж 80' (Мюллер Томас ( 80')
Запасные: Ульрайх СвенСарр БунаМазрауи НуссаирJohannes SchenkБлинд ДэйлиСтанишич ЙосипТель МатисГравенберх Райан
11 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Томас Тухель приехал в Манчестер и рассчитывал сыграть на быстрых контрвыпадах: в основном составе себя нашли все скоростные дриблёры – Коман, Мусиала, Сане и Гнабри. Пришлось даже пожертвовать Томасом Мюллером и Лероем Сане, которые обнаружили себя на скамейке запасных. Вот только планы Тухеля не оправдались, за первый тайм «Бавария» создала лишь один робкий полумомент и ничего более.

«Манчестер Сити» смотрелся мощнее, опаснее, интереснее, но события тоже не форсировал. А счёт был открыт после великолепного удара Родри. Испанец получил мяч от Бернарду Силвы, на замахе убрал соперника, приблизился к дуге штрафной площади и закрутил в «девятку» - 1:0. Есть первый гол Родри в Лиге чемпионов.

Следующий шикарный шанс создал Кевин Де Брейне. Бельгиец убежал по правому флангу и выпилил подачу. Рикошет смутил и Грилиша, и Зоммера, в итоге Ян смахнул мяч точно на ногу Гюндогану. Илкай с восьми метров бил в касание, но голкипер сумел ногой отвести угрозу. «Бавария» так и страдала без ударов в створ ворот. Только на старте второго тайма Лерой Сане завершил свой рывок точным ударом в ближний угол, но Эдерсон за две попытки справился.

Этот момент больше раззадорил «Сити», англичане раскрутили маховик опасных атак. Сначала Аке вдруг стал завершителем, пробив под штангу с угла штрафной площади – Зоммер с трудом мяч вытащил. Только разыграли корнер «горожане», Гюндоган набросил на угол вратарской площади, а Рубен Диаш пробил под перекладину. Однако Ян Зоммер и тут выручил «Баварию». Но ненадолго, ведь подставу готовил Упамекано.

«Бавария» весь матч неуверенно начинала атаки, в очередной раз Дайо решился на какой-то невнятный дриблинг и был накрыт Гюндоганом. Далее Илкай сыграл пяткой на Холанна, а Эрлинг навесил на дальний угол, откуда точно пробил головой невысокий Бернарду Силва – 2:0. А следом пришёл и разгром. Первый навес от угла поля удачным не получился, но со второй попытки мяч дошёл до Стоунза, который скинул на дальнюю штангу и Эрлинг Холанн завершил в стиле хищника – 3:0.

Разгром! Пока назначение Тухеля не сделало «Баварию» сильнее, а вынос на «Этихаде» только продлил неудачную серию. Полуфинал Лиги чемпионов отдалился от Мюнхена, а вот «Манчестер Сити», кажется, всерьёз идёт за титулом. По крайней мере, заявка подана серьёзная.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити
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Комментарии (13)
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Рейтинг комментариев
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типафутбольныйаналитик
12 Апреля 2023 в 00:21
У Пепа наконец появился реальный шанс победит в Лиге чемпионов. Я думаю уже можно поздравлять горожан с выходом в финал где им предстоит сразится с победителем пары Челси/Реал
типафутбольныйаналитик
12 Апреля 2023 в 00:26
ошибка. в финале предстоит сразится с итальянскими дешевками. к сожалению финал в этом году будет скучным с игрой в одни ворота с разгромной победой сити над милановскими командами. Челси победит Реал, и будет английский полуфинал, где будет тяжелая победа над Челси и выход в финал.
Vova52
12 Апреля 2023 в 00:20
отличная игра...Сити молодцы , браво....
CELTIC FROST
12 Апреля 2023 в 00:12
хороший результат. одобряю) Как только во второй половине второго тайма уставшая Бавария поплыла. от равной игры не осталось и следа и Сити ее просто раздавил. Пора, может. и впрямь ЛЧ брать? Не все ж его Реалу.. и не итальянцам же отдавать)
SpsGod
12 Апреля 2023 в 00:09
Упамекано наверное подумал, что стал вдруг защитником ПСЖ, такой привоз устроил конечно.
Не сказать, что Бавария была слабой, тут именно МСити была сильной и уверенно прессинговали, молодцы. Мне понравилось, что во втором голе Холанн не стал бить в тупую как типичный нападающий, а оглянулся и дал зрячий пас на Бернарду - это качество топ игрока.
Не представляю, что надо сделать Баварии во втором матче чтоб пройти МСити с таким монстром. С другой стороны очень надеюсь увидеть всю мощь Баварии во втором матче, + это будет домашний матч со своими фанами, надеюсь на крутой матч.

P.S. Время от времени наблюдаю за Мане в Баварии и как мне кажется, он вообще не вписывается в эту команду, хотя до перехода мне казалось, что он идеально впишется.
+Как мне кажется Баварии не хватает умного полузащитника, который будет главным мозгом команды, как ДеБрюйне в МСити, как Модрич в Реале.
Alex1972
12 Апреля 2023 в 00:05
Отличная игра от Сити... Тухлый не помог...
redwhite1959
12 Апреля 2023 в 00:03
Сможет ли "Бавария" отыграть на своём поле три мяча? В ЛЧ всё возможно! Полтора тайма - до второго пропущенного гола - немцы смотрелись очень прилично! Но ошибка Упамекано негативно подействовала на команду и концовка полностью осталась за хозяевами. Команды настолько хорошо готовы физически и оснащены технически, что у меня по итогу этой игры два вопроса - 1) каков общий пробег у каждой команды? и 2) сколько за игру каждая команда сделала передач низом? И хотелось бы сравнить эти показатели с такими же во встрече, например, "Спартак" - Динамо". Разница будет огромного размера! Это - как раз - к вопросу об интенсивности игры, который в прошлом году поднимал Дюков для наших команд, но, который - как обычно - так и повис в воздухе((
pol-black
12 Апреля 2023 в 00:01
жаль, горожане больше не забили. немцы во втором тайме поплыли, и моменты были хорошие у Сити. в концовке баварцы устроили мини штурм на фоне пассивности горожан, но не получилось. ответка будет огненной.
roksanvanino2015
11 Апреля 2023 в 23:58
если не в этом сезоне брать лч то когда
у сити сейчас есть все - опыт, сыгранный костяк, голод до побед
только одна команда может остановить - это реал
в другой сетке, конечно, будет клоунада
какие то середняки будут бороться за финал лч
ну и начудили с этим жребием
gresnik
11 Апреля 2023 в 23:56
видно упомекано...ну который ИСТИННЫЙ ФРАНЦУЗ и был против Нагельсмана ,что его просто попёрли с поста и пригласили сбитого лётчика + еще и тухлого))
ингерман
11 Апреля 2023 в 23:56
ай малацы робяты.. всех наших с пабедай.. холанд зверь.. пепка так держаць.. )))
Sergey999
11 Апреля 2023 в 23:56
Сити конечно очень силен, очень мощно сыграли. Судя по всему нас ждет английский полуфинал.
NOBODY
11 Апреля 2023 в 23:55
ужас....Цирк от Упамекано...такие привозы, после которых неуверенностью заразилась вся команда, изобразив в конце жалкие попытки отыграться....ну был 1-0, ну и ладно, не получилось сравнять, на своем пару вполне можно было б забить...а теперь 3-0 не отыграют......Тухлая игра Баварии....
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