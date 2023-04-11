Де Лигт: «Холанн – один из лучших в мире, но даже ему нужна помощь товарищей по команде»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт высказался о предстоящей дуэли с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном.

Норвежец в настоящий момент возглавляет список бомбардиров Английской премьер-лиги и Лиги чемпионов. 11 апреля «Бавария» сыграет против «горожан» на выезде в рамках четвертьфинала самого престижного еврокубка.

«Холанн – один из лучших нападающих в мире, сейчас он в отличной форме, и все знают, насколько он хорош. Однако мы в любом случае должны сконцентрироваться на своих задачах и действовать коллективно. Даже такой выдающийся игрок, как Холанн, будет испытывать трудности без помощи товарищей по команде», – сказал на пресс-конференции де Лигт.