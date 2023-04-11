Каррагер: «Манчестер Сити» — фаворит Лиги чемпионов»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что «Манчестер Сити» способен выиграть в текущем сезоне три трофея.

«Мы продолжаем говорить о борьбе за титул, но «Сити» способен сделать требл. У команды прекрасные шансы на победу в Кубке Англии, в Лиге чемпионов она тоже фаворит», — цитирует Каррагера Manchester Evening News.

Напомним, что сегодня, 11 апреля, «горожане» встретятся с «Баварией» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» занимает вторую строчку в турнирной таблице, набрав 67 очков в 29 матчах. От лидирующего «Арсенала» «горожане» отстают на шесть баллов, при этом имея одну игру в запасе.