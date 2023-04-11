Корнеев: «Пара «Манчестер Сити» - «Бавария» достойна финала Лиги чемпионов»

Бывший российский футболист Игорь Корнеев оценил команды, которые сыграют сегодня в одном из четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов – «Манчестер Сити» и «Баварию».

«Вообще сегодняшняя игра — для гурманов, тут и на тренерском мостике два монстра, все бы хотели видеть такую пару в финале турнира», - сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что сегодняшняя игра станет противостоянием Хосепа Гвардиолы и Томаса Тухеля. Два года назад их команды уже встречались в финале самого престижного еврокубка – тогда «Челси» с минимальным счётом обыграл «горожан» благодаря голу Кая Хаверца.

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