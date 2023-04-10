Гвардиола: «Я пересматривал финал Лиги чемпионов 2021 года, это было не так плохо, как казалось»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вспомнил о поражении своей команды в финале Лиги чемпионов 2021 года. Тогда «горожане» минимально уступили лондонскому «Челси», который выступал под руководством Томаса Тухеля. Завтра немецкий специалист вновь будет противостоять «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, но на этот раз в четвертьфинале у руля мюнхенской «Баварии».

«Я тогда поздравил Томаса Тухеля и «Челси». Так сложилось. Потом я пересматривал финал, это было не так плохо, как казалось. Так или иначе, я не живу прошлым», – сказал Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, Гвардиола ранее возглавлял «Баварию» с 2013 по 2016 год, но ни разу не выводил команду в финал Лиги чемпионов.