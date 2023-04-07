Биограф Гвардиолы рассказал, как тот отреагировал на приход Тухеля в «Баварию»

Марти Перарнау, биограф главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, рассказал об отношении наставника к Томасу Тухелю.

«Манчестер Сити» сыграет с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов 11 и 19 апреля. Незадолго до первой встречи мюнхенцы решили расстаться с Юлианом Нагельсманном, назначив вместо него Томаса Тухеля, который считается одним из самых неудобных оппонентов для Гвардиолы.

«Пересмотрел ли Пеп своё отношение к противостоянию с «Баварией» после назначения Тухеля? Да. Тухель – это особенная тема для Гвардиолы. Помню, как в 2016 году я спросил у него, кто будет лучшим тренером в будущем, и он без раздумий назвал Томаса», – цитирует TZ Перарнау.