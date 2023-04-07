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Лига чемпионов

Биограф Гвардиолы рассказал, как тот отреагировал на приход Тухеля в «Баварию»

07 Апреля 2023 • 23:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бавария
11.04 22:00

Марти Перарнау, биограф главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, рассказал об отношении наставника к Томасу Тухелю.

«Манчестер Сити» сыграет с «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов 11 и 19 апреля. Незадолго до первой встречи мюнхенцы решили расстаться с Юлианом Нагельсманном, назначив вместо него Томаса Тухеля, который считается одним из самых неудобных оппонентов для Гвардиолы.

«Пересмотрел ли Пеп своё отношение к противостоянию с «Баварией» после назначения Тухеля? Да. Тухель – это особенная тема для Гвардиолы. Помню, как в 2016 году я спросил у него, кто будет лучшим тренером в будущем, и он без раздумий назвал Томаса», – цитирует TZ Перарнау.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Томас Тухель
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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