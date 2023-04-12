Российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

- Перед матчем вы сказали, что ждёте победу «Баварии» с минимальным счётом.

- Вообще я вчера болел за «Манчестер Сити». Англичане объективно переиграли «Баварию», хотя немцы что-то острое создавали в первом тайме. Защитники мюнхенцев во втором тайме подсобрались и снимали все верхние передачи, но «Сити» всё равно был сильнее по игре, конечно. И в плане контроля мяча и с точки зрения остроты. Задача команд на первых минутах заключалась в том, чтобы не потерять мяч - «Сити» справился лучше и не дал возможность контратаковать.

- Разрыв в три мяча перед ответкой - это много. Вы хороните интригу в этой серии?

- Нет, произойти может что угодно. Тот же Гвардиола после матча сказал, что всё ещё впереди. Всё решит второй матч, но тут надо смотреть на настрой игроков.

- Писали, что Нагельсманна сменили на Тухеля только для победы в Лиге чемпионов. Пока что идея не оправдывает себя?

- Если «Бавария» вылетит на этой стадии, то это будет провал для Тухеля. Они его пригласили, потому что он с «Челси» в первый год выиграл Лигу чемпионов.

- Выход «Сити» в полуфинал будет означать победу в турнире?

- Смотря на кого попадут. В матче с «Интером» Гвардиола, конечно, окажется сильнее, а если попадут на «Реал» или «Наполи» - другое дело. Там будут шансы равные, неаполитанцы в этом сезоне хороши. «Сити» и «Наполи» сейчас весьма равные соперники, в «Милане» я сомневаюсь.

Роберт Иванов