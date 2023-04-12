Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Тарханов: «Если «Бавария» вылетит от «Манчестер Сити», то это будет провал для Тухеля» эксклюзив

12 Апреля 2023 • 17:00 Комментировать (1)
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

Российский тренер Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

- Перед матчем вы сказали, что ждёте победу «Баварии» с минимальным счётом.

- Вообще я вчера болел за «Манчестер Сити». Англичане объективно переиграли «Баварию», хотя немцы что-то острое создавали в первом тайме. Защитники мюнхенцев во втором тайме подсобрались и снимали все верхние передачи, но «Сити» всё равно был сильнее по игре, конечно. И в плане контроля мяча и с точки зрения остроты. Задача команд на первых минутах заключалась в том, чтобы не потерять мяч - «Сити» справился лучше и не дал возможность контратаковать.

- Разрыв в три мяча перед ответкой - это много. Вы хороните интригу в этой серии?

- Нет, произойти может что угодно. Тот же Гвардиола после матча сказал, что всё ещё впереди. Всё решит второй матч, но тут надо смотреть на настрой игроков.

- Писали, что Нагельсманна сменили на Тухеля только для победы в Лиге чемпионов. Пока что идея не оправдывает себя?

- Если «Бавария» вылетит на этой стадии, то это будет провал для Тухеля. Они его пригласили, потому что он с «Челси» в первый год выиграл Лигу чемпионов.

- Выход «Сити» в полуфинал будет означать победу в турнире?

- Смотря на кого попадут. В матче с «Интером» Гвардиола, конечно, окажется сильнее, а если попадут на «Реал» или «Наполи» - другое дело. Там будут шансы равные, неаполитанцы в этом сезоне хороши. «Сити» и «Наполи» сейчас весьма равные соперники, в «Милане» я сомневаюсь.

Роберт Иванов

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Александр Тарханов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
gcvh
12 Апреля 2023 в 18:49
Прoгнозы футбольных матчей i n f o s t a v k i . r u
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.04.23 в 22:00
Милан Милан
Наполи Наполи
3.20 3.25 2.38
Видео
12.04.23 в 22:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Челси Челси
1.97 3.55 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Апреля
17:41 · Лига чемпионов
Джилардино с нетерпением ждёт матч «Милана» с «Наполи»
17:22 · Германия. Бундеслига
Кан: «Видел всякое в футболе, не стану считать, что «Бавария» уже вылетела» 1
15:48 · Лига чемпионов
Энцо Фернандес: «Кроос и Модрич должны вдохновлять не только меня, а каждого игрока»
14:57 · Лига чемпионов
Лэмпард: «У меня хорошие отношения с Рюдигером»
14:40 · Англия. Премьер-лига
Стал известен стартовый состав «Реала» на первый четвертьфинал Лиги чемпионов с «Челси»
13:54 · Лига чемпионов
Сёмин оценил шансы «Баварии» в ответном матче с «Манчестер Сити»
13:48 · Лига чемпионов
Гуренко назвал фаворита матча «Милан» - «Наполи» в Лиге чемпионов
13:23 · Лига чемпионов
Титов сделал прогноз на матч «Милан» - «Наполи»
13:02 · Лига чемпионов
Альфонсо Дэвис: «Холанн может стать легендой»
12:37 · Лига чемпионов
Генич рассказал, чего ждёт от матча «Милан» - «Наполи»
12:21 · Лига чемпионов
Генич назвал победителя матча «Реал» - «Челси» 1
12:16 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Если Гвардиола неправильно понял моё выражение, мне очень жаль»
12:15 · Лига чемпионов
Титов дал прогноз на матч «Реал» - «Челси»
12:09 · Лига чемпионов
Уткин выдал анализ крупной победы «Манчестер Сити» над «Баварией»
11:59 · Лига чемпионов
Энцо Фернандес: «Лэмпард сказал нам, что выиграл Лигу чемпионов в худшем сезоне в карьере» 1
Все новости
Рекомендуем