«Манчестер Сити» и «Бавария» огласили составы на очную битву

Во вторник вечером первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов проведут «Манчестер Сити» и «Бавария».

Наставник английской команды Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Эдерсон, Стоунс, Диаш, Аканджи, Аке, Родри, Гюндоган, де Брёйне, Бернарду Силва, Грилиш, Холанн.

Рулевой немецкой команды Томас Тухель, в свою очередь, сделал выбор в пользу таких исполнителей: Зоммер, Павар, Упамекано, де Лигт, Дэвис, Киммих, Мусиала, Горецка, Коман, Сане, Гнабри.

Матч «Манчестер Сити» - «Бавария» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.