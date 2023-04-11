Сане: «Бавария» получила самого сложного соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов»

Вингер мюнхенской «Баварии» Лерой Сане считает, что его команда получила самого сложного соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, на этой стадии коллектив Томаса Тухеля сыграет с «Манчестер Сити», за который Сане выступал с 2016 по 2020 год.

«Бавария» получила самого сложного соперника в четвертьфинале Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» является командой мирового класса с тренером высочайшего уровня, который отлично знает, как использовать сильные стороны своей команды», – сказал Сане в интервью журналисту Керри Хау.

Сане в своё время успел выиграть два чемпионских титула АПЛ в составе «Манчестер Сити».