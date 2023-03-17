Канселу сможет сыграть против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Защитник «Баварии» Жоау Канселу сможет сыграть против «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, что португальский футболист принадлежит английскому клубу, а за мюнхенцев он выступает на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона.

По информации Goal, в соглашении между клубами нет пункта, который запрещал бы футболисту выходит на поле против «горожан» в еврокубковом матче.

Первая игра между «Манчестер Сити» и «Баварией» состоится 12 апреля. Ответная встреча запланирована на 19 апреля. Победитель этого противостояния в полуфинале турнира встретится с победителем пары «Реал» — «Челси».