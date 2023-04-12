Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Игра проходила в Англии и завершилась победой команды Гвардиолы со счётом 3:0.

- Вчера мы видели на поле две лучшие команды Европы. В их составе собраны самые прекрасные футболисты. «Манчестер Сити» с приходом Холанна немного поменял свою игру, раньше они больше старались играть через короткий пас, могли внутри штрафной передачи делать. Сейчас с таким мощным нападающим манера изменилась. «Бавария» играла в своем стиле, просто бывают такие неудачные встречи.

- Интрига в этом противостоянии умерла?

- В футболе бывает всё. «Бавария» при своих болельщиках будет пытаться отыграться, сейчас же нет правила выездного гола. Забить три мяча реально. Если «Манчестер» расслабится, то шансы есть. У Тухеля под рукой хорошие исполнители в атаке.

- Многие эксперты были уверены в том, что Тухеля брали именно под Лигу чемпионов. На данный момент эту идею можно назвать провальной?

- В условиях отсутствия результата можно любое назначение трактовать по-разному. Я не думаю, что Тухеля приглашали только для победы в Лиге чемпионов. Нагельсманн провёл неплохую работу, но писали, что у него есть разногласия внутри команды. Ему нужно было иметь определённый авторитет.

Роберт Иванов