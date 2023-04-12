Зоммер: «3:0 – это перебор, «Бавария» была не так плоха»

Голкипер «Баварии» Янн Зоммер прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Сити» (0:3).

Коллектив Томаса Тухеля крупно уступил в Англии в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится 19 апреля в Мюнхене.

«3:0 – это слишком много, у нас были голевые моменты. К сожалению, мы допустили много ошибок. Нам нужно сохранять уверенность перед ответным матчем.

Мы знали, насколько важна компактность в обороне, и до определённой поры нам удавалось её сохранять. Мы отвечали своими моментами, но были слишком неэффективны», – заявил в интервью beIN SPORTS швейцарский вратарь.