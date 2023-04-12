Де Лигт: «Бавария» могла пропустить 4 или 5 голов, стыдно так отдавать игру»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт выразил негодование после поражения от «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов (0:3).

Мюнхенцы пропустили уже на 27-й минуте от Родри, а на 70-й и 76-й минутах Бернарду Силва и Эрлинг Холанн довели преимущество хозяев поля до комфортного.

«Стыдно так отдавать игру. На табло горит счёт 3:0, но мы могли пропустить четыре или пять. Конечно, у нас были свои моменты, но не так много, как у «Манчестер Сити». Соперник играл намного лучше нас. Мы просто отдали игру, очень неприятно», – приводит Bayern & Germany слова нидерландского футболиста.