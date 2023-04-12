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Тухель: «Мы заслуживали хотя бы гол»

12 Апреля 2023 • 00:45 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

Томас Тухель проиграл первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», поставив под вопрос повторение своего триумфа образца 2021 года. Его «Бввария» пропустила три безответных мяча от «Манчестер Сити», но Тухел считает, что команда заслуживала хотя бы один гол.

- Я думаю, что мы заслуживали хотя бы гол. И при этом пропустили слишком много. Моим игрокам чуть не хватало уверенности в себе. Это горький результат для нас. Но, несмотря на это, мне многое понравилось в игре команды, - цитирует слова Тухеля BBC Sport.

Ответный матч состоится через неделю в баварской столице. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Тухель
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