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Лига чемпионов

Канселу назвал трёх фаворитов Лиги чемпионов

07 Апреля 2023 • 20:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Бавария
11.04 22:00

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, на правах аренды выступающий за «Баварию», высказался о фаворитах Лиги чемпионов.

Жребий свёл «Манчестер Сити» и «Баварию» уже на стадии четвертьфинала. По словам португальца, оба клуба входят в число главных претендентов на итоговый триумф: «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал» являются фаворитами Лиги чемпионов каждый год. С этими командами очень трудно конкурировать любым соперникам», – приводит издание Diario AS слова крайнего защитника.

11 апреля «Манчестер Сити» примет «Баварию» в родных стенах. Ответная встреча состоится 19 апреля на поле мюнхенцев.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Манчестер Сити Жоау Канселу
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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