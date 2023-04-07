Канселу назвал трёх фаворитов Лиги чемпионов

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, на правах аренды выступающий за «Баварию», высказался о фаворитах Лиги чемпионов.

Жребий свёл «Манчестер Сити» и «Баварию» уже на стадии четвертьфинала. По словам португальца, оба клуба входят в число главных претендентов на итоговый триумф: «Бавария», «Манчестер Сити» и «Реал» являются фаворитами Лиги чемпионов каждый год. С этими командами очень трудно конкурировать любым соперникам», – приводит издание Diario AS слова крайнего защитника.

11 апреля «Манчестер Сити» примет «Баварию» в родных стенах. Ответная встреча состоится 19 апреля на поле мюнхенцев.