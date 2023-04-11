«Манчестер Сити» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Англии проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Баварией».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Манчестер Сити - Бавария
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Протокол игры
Эдерсон Мораес•Аканджи Мануэль•Диаш Рубен•Аке Натан•Стоунс Джон•Родри Эрнандес•Силва Бернарду•Де Брёйне Кевин•Гюндоган Илкай•Грилиш Джек•Холанн Эрлинг
Зоммер Янн•Павар Бенжамен•Упамекано Дайо•Де Лигт Маттейс•Дэвис Альфонсо•Киммих Йозуа•Горецка Леон•Коман Кингсли•Мусиала Джамал•Сане Лерой•Гнабри Серж
11 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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