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«Манчестер Сити» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

11 Апреля 2023 • 21:25 Комментировать (3)
Манчестер Сити
0:0
Бавария
1 1.60 X 4.25 2 6.00
1-й тайм

В Англии проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Баварией».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Манчестер Сити0:0Бавария
Эдерсон МораесАканджи МануэльДиаш РубенАке НатанСтоунс ДжонРодри ЭрнандесСилва БернардуДе Брёйне КевинГюндоган ИлкайГрилиш ДжекХоланн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоУокер КайлЛапорт ЭмерикФоден ФилПалмер КоулГомес СерхиоМарез РиядФиллипс КэлвинПерроне МаксимоОртега ШтефанАльварес ХулианКарсон Скотт
Зоммер ЯннПавар БенжаменУпамекано ДайоДе Лигт МаттейсДэвис АльфонсоКиммих ЙозуаГорецка ЛеонКоман КингслиМусиала ДжамалСане ЛеройГнабри Серж
Запасные: Ульрайх СвенМюллер ТомасСарр БунаМане СадиоКанселу ЖоауМазрауи НуссаирJohannes SchenkБлинд ДэйлиСтанишич ЙосипТель МатисГравенберх Райан
11 апреля. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).
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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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Комментарии (3)
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NOBODY
11 Апреля 2023 в 22:17
помойка какая грубая команда то
CERG
11 Апреля 2023 в 21:56
Сити, дави древний мешок!!))
ингерман
11 Апреля 2023 в 21:26
ай уперед манчестер-сила! пепка держись!.. )))
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