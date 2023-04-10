Чупо-Мотинг не сыграет с «Манчестер Сити»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг не отправился со своей командой в Манчестер на ближайший четвертьфинальный матч Лиги чемпионов. Об этом сообщает Bayern & Germany.

Отмечается, что камерунский форвард восстанавливается после травмы колена, из-за которой пропустил последний тур Бундеслиги, где «Бавария» разобралась на выезде с «Фрайбургом». Напомним, против «Манчестер Сити» мюнхенцы сыграют завтра на «Этихад Стэдиум». Через неделю команды проведут ответную встречу на «Альянц Арене».

Чупо-Мотинг в нынешнем сезоне отметился 10 голами и 2 результативными передачами в чемпионате Германии.