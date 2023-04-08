Тухель – о матче против «Манчестер Сити»: «Случиться может что угодно»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями о предстоящем поединке Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Во вторник мюнхенцы проведут первую встречу двухматчевого четвертьфинального противостояния. Матч пройдёт на поле английского гранда.

«Нам нужно быть смелыми и верить в себя. Потребуется проявить изобретательность и тактическую гибкость, чтобы добиться успеха. В последние недели «Сити» очень хорош. Надеюсь, все наши игроки хорошо отдохнут и будут в форме.

В Лиге чемпионов всё решает форма, в которой команда находится на момент игры. Во вторник может произойти что угодно – таков футбол. Мы знаем о силе соперника, нам предстоит одно из труднейших испытаний», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.