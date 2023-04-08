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Лига чемпионов

Тухель – о матче против «Манчестер Сити»: «Случиться может что угодно»

08 Апреля 2023 • 22:32 Комментировать
Манчестер Сити
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Бавария
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11.04 22:00

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился мыслями о предстоящем поединке Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Во вторник мюнхенцы проведут первую встречу двухматчевого четвертьфинального противостояния. Матч пройдёт на поле английского гранда.

«Нам нужно быть смелыми и верить в себя. Потребуется проявить изобретательность и тактическую гибкость, чтобы добиться успеха. В последние недели «Сити» очень хорош. Надеюсь, все наши игроки хорошо отдохнут и будут в форме.

В Лиге чемпионов всё решает форма, в которой команда находится на момент игры. Во вторник может произойти что угодно – таков футбол. Мы знаем о силе соперника, нам предстоит одно из труднейших испытаний», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Тухель
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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