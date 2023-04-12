Холанн впервые в карьере обыграл «Баварию» – ранее были только поражения

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн прервал серию неудач в матчах с «Баварией».

«Горожане» взяли верх над мюнхенцами в домашнем матче четвертьфинала Лиги чемпионов, а сам норвежец стал автором забитого мяча и результативной передачи. Согласно сведениям Squawka, Холанн впервые в карьере познал вкус победы над «Баварией». В предыдущих семи встречах в составе дортмундской «Боруссии» форвард потерпел со своей командой семь поражений, забив при этом пять голов.

Поединок «Манчестер Сити» – «Бавария» завершился триумфом коллектива Хосепа Гвардиолы со счётом 3:0. Ответная встреча пройдёт 19 апреля в Мюнхене.