Де Лигт – о Канселу: «Не могли поверить, что к нам перешёл игрок такого калибра»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт оценил уровень своего партнёра по команде Жоау Канселу, который сегодня сыграет против «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, португалец по-прежнему принадлежит «горожанам», а за мюнхенцев выступает на правах аренды.

«Жоау – потрясающий игрок, он показал отличный футбол в «Манчестер Сити». Когда Канселу перешёл к нам, для нас это было немного неожиданно. Мы не ожидали, что к нам посреди сезона перейдёт игрок такого калибра»

На счету Жоау Канселу гол и две результативных паса в этом розыгрыше чемпионата Германии.