Тухель рассказал, как «Бавария» планирует сдерживать Холанна

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался об опасности форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

Мюнхенцам предстоит встретиться с «горожанами» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдёт уже 11 апреля.

«Его результативность поражает, а его атлетизм и жажда забивать заметны невооружённым взглядом. Но дело, конечно, не только в нём – «Сити» создаёт для него много моментов. Мы должны справиться с этой угрозой коллективно.

Однажды Йохан Кройф рассказал мне о нападающем, которого «Барселона» не могла остановить, пока его перестали опекать персонально – после этого он не забивал. Но мы не будем делать этого завтра», – заявил на пресс-конференции Тухель.