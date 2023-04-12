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Хёведес объяснил плохую игру «Баварии» в матче против «Манчестер Сити»

12 Апреля 2023 • 19:27 Комментировать
Манчестер Сити
3:0
Бавария
окончен

Бывший защитник сборной Германии Бенедикт Хёведес высказался о причинах плохой игры «Баварии» в обороне в матче с «Манчестер Сити». В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «горожане» разгромили соперника на своем поле со счетом 3:0.

Хёведес в эфире Prime Video заявил, что игрокам «Баварии» было тяжело из-за сильного дождя и ветра, в такую погоду нужна не только специальная обувь, но и легкость в движениях, а также удача. Ветер очень сильно менял траекторию мяча, которая становилась просто непредсказуемой, добавил эксперт.   

Ответный поединок между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Бенедикт Хёведес
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