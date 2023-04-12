Хёведес объяснил плохую игру «Баварии» в матче против «Манчестер Сити»

Бывший защитник сборной Германии Бенедикт Хёведес высказался о причинах плохой игры «Баварии» в обороне в матче с «Манчестер Сити». В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов «горожане» разгромили соперника на своем поле со счетом 3:0.

Хёведес в эфире Prime Video заявил, что игрокам «Баварии» было тяжело из-за сильного дождя и ветра, в такую погоду нужна не только специальная обувь, но и легкость в движениях, а также удача. Ветер очень сильно менял траекторию мяча, которая становилась просто непредсказуемой, добавил эксперт.

Ответный поединок между «Баварией» и «Манчестер Сити» состоится 19 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.