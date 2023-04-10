Кто возьмёт Лигу чемпионов в этом сезоне

Вопрос банальный, но главный, хотя на этот вопрос никогда не будет однозначного ответа. Да, мы можем выделить несколько фаворитов, но не исключено, что найдётся место тёмной лошадке, которая всех нас удивит. Но мы ведь любим футбол именно за неожиданность и драматические развязки. Главный европейский клубный турнир часто дарит нам такие явления. И всё-таки футбол – это ещё и очень интеллектуальное дело. Владельцы думают, каких им нанять топ-менеджеров, топ-менеджеры думают, каким должен быть тренерский штаб, а тренерский штаб думает, какой набор исполнителей им необходимо подобрать. Ну а сами игроки думают, что им нужно делать, чтобы их игра стала более эффективной. Однако стоит заметить, что простор для размышлений существует и у экспертов, журналистов, а также у болельщиков. Я очерчу свой круг фаворитов Лиги чемпионов и расскажу, за счёт чего они могут добиться успеха в нынешнем розыгрыше.

«Реал» Мадрид (Испания)

Думаю, что мой вариант никого не удивит. Существует ряд причин, почему «сливочные» являются фаворитами. Здесь всё просто.

«Реал» – действующий победитель турнира, и этим всё сказано. Также у команды есть свой предел прочности и хладнокровие в самых сложных ситуациях. Противостояние с «Ливерпулем» тому явный пример. Предел прочности выражается в том, что прямой претендент на победу в Лиге чемпионов был обыгран очень и очень уверенно. Доказательством хладнокровия является тот факт, что при счёте 0:2 в пользу «Ливерпуля» команда Анчелотти не то что не сломалась, а довела матч до уверенной победы. Прошлогодние камбэки также не стоит забывать.

Большим плюсом является то , что потери Бейла, Каземиро, Иско и Марсело не кажутся роковыми, так как состав «галактикос» по-прежнему выглядит мощно. Удачными оказались подписания Рюдигера и Чуамени. Состав «Реала» хорошо сбалансирован, все линии отлично выстроены, а скамейка запасных имеет прекрасные резервы. Нельзя забывать, что команду тренирует тот человек, который в качестве участника турнира 4 раза поднимал заветный кубок над головой. Как мы видим, существует немало предпосылок для успеха мадридского клуба в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» (Англия)

К числу фаворитов мы можем отнести и подопечных Пепа Гвардиолы. Горожане выиграли 4 из 5 последних розыгрышей АПЛ, что является весомым фактором, чтобы «Манчестер Сити» считать претендентом на триумф. Также английский клуб всегда доходит до решающих стадий турнира, но заветная цель им пока не покоряется. В сезоне-2020-2021 команда доходила до финала, где уступила «Челси». Возможно, команда Гвардиолы успешнее выступает в АПЛ по следующим причинам: 1) им легче даётся длинная дистанция, нежели короткая; 2) горожанам проще даются «свои» очки, чем победы над прямыми конкурентами; 3) ну и банально потому, что в Лиге чемпионов выступают все сильнейшие клубы Старого Света.

Палочкой-выручалочкой для «МС» может стать фактор Эрлинга Холанна. Чтобы доказать его полезность, достаточно просто посмотреть статистику. В 28 матчах он 26 раз поражал ворота соперников.

«Бавария» (Германия)

В круг фаворитов можно записать и мюнхенский клуб. Во-первых, он обладает мощным составом, во-вторых, немецкий клуб всегда находится в числе главных соискателей на победу в турнире.

Сейчас в «Баварии» происходят интересные вещи. Неизвестно, как на мюнхенском клубе отразится смена тренерского штаба. С одной стороны, отставка Нагельсманна может взбодрить команду и дать ей определённую эмоцию. С другой – противоречивая отставка тренера может и плохим образом подействовать на игроков. Стоит заметить, что вряд ли Томас Тухель сможет в течение короткого времени воплотить в жизнь все свои идеи.

Отметим также, что «Бавария» в чемпионате Германии отстаёт на одно очко от дортмундской «Боруссии». Считаю, что этот фактор на руку баварскому клубу, так как у него будет чувство нерва, которое передастся в ЛЧ. И естественно, что ситуация в Бундеслиге позволит подопечным Тухеля избежать фактора самоуспокоенности.

«Наполи» (Италия)

В качестве тёмной лошадки я решил выбрать клуб из Неаполя. Но можно ли назвать тёмной лошадкой клуб, который лидирует в Серии А с отрывом в 19 очков?!

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Команда Спаллетти находится на эмоциональном подъёме, что может сыграть на руку в таком скоротечном турнире, как Лига чемпионов. Плюс в одном из матчей ЛЧ итальянский клуб разгромил со счётом 4:1 «Ливерпуль» – одного из фаворитов Лиги чемпионов последних лет.

Аргументом в пользу того, что «Наполи» может преподнести сюрприз, является то, что у команды Спаллетти отличный баланс личных встреч с командами, которые являются фаворитами Серии А. Например, 13 января был обыгран «Ювентус» (5:1), 29 января была одержана победа над «Ромой» (2:1), а 4 января неаполитанцы огорчили «Интер» (2:1). Ложкой дёгтя разве что стало поражение от «Лацио» со счётом 0:1, но это единственное поражение «Наполи» от прямых конкурентов в чемпионате.