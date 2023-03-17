Холанн — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об это сообщает официальный сайт УЕФА.

В голосовании 22-летний норвежец опередил Хакана Чалханоглу («Интер»), Виктора Осимхена («Наполи») и Карима Бензема («Реал»).

Напомним, в матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «РБ Лейпциг» со счетом 7:0. Холанн в данной встрече забил пять мячей, оформив пента-трик.

«Горожане» вышли в четвертьфинал ЛЧ, в котором сыграют в двухматчевом противостоянии с «Баварией».

Первые игры 1/4 финала турнира пройдут 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля.