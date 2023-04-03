Гвардиола: «Холанну уже лучше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о состоянии Эрлинга Холанна.

Из-за травмы 22-летний нападающий пропустил субботнюю встречу Премьер-лиги против «Ливерпуля», в которой «горожане» одержали победу со счётом 4:1.

«Сейчас Эрлингу уже лучше. Надеюсь, на этой неделе у него будет время, чтобы подготовиться к матчам против «Саутгемптона» и «Баварии», и он поможет нам так же, как он это делает всегда», – приводит слова испанского наставника пресс-служба «Манчестер Сити».

Команда Хосепа Гвардиолы сыграет против «Саутгемптона» на выезде 8 апреля в рамках Премьер-лиги. Домашний поединок 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» состоится 11 апреля.