​В «Баварии» отреагировали на попадание на «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Хасан Салихамиджич, который занимает пост спортивного директора «Баварии», прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов. На стадии 1/4 финала мюнхенцы сыграют против «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» - «Бавария» - самая захватывающая пара четвертьфиналистов. Думаю, мы лучше играем против топовых команд. С нетерпением жду матчей.

Эрлинг Холанн? Это один из лучших нападающих в мире. Но мы очень хорошо защищались против «ПСЖ». Хотя я думаю, что у «Манчестер Сити» сейчас обстоят дела ещё лучше», - сказал Салихамиджич, чьи слова приводятся на официальном сайте «Баварии».