Тухель не стал раскрывать, кто сыграет в атаке «Баварии» в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил не делиться своими планами на поединок Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Первый матч четвертьфинала состоится 11 апреля в Англии. После сегодняшней победы мюнхенцев над «Фрайбургом» в поединке Бундеслиги (1:0) журналисты спросили у Тухеля, как он планирует использовать Садио Мане и Сержа Гнабри во вторник: «Пока не буду говорить. Сегодня Серж выступил хорошо, но, к сожалению, не был вознаграждён. Садио тоже имел отличные шансы. Я доволен всеми», – цитирует Sky нового наставника мюнхенцев.

Набрав очередные три очка, «Бавария» сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице за семь туров до финиша. Отрыв от дортмундской «Боруссии» – два очка.