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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель не стал раскрывать, кто сыграет в атаке «Баварии» в матче с «Манчестер Сити»

08 Апреля 2023 • 21:22 Комментировать
Манчестер Сити
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Бавария
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель решил не делиться своими планами на поединок Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Первый матч четвертьфинала состоится 11 апреля в Англии. После сегодняшней победы мюнхенцев над «Фрайбургом» в поединке Бундеслиги (1:0) журналисты спросили у Тухеля, как он планирует использовать Садио Мане и Сержа Гнабри во вторник: «Пока не буду говорить. Сегодня Серж выступил хорошо, но, к сожалению, не был вознаграждён. Садио тоже имел отличные шансы. Я доволен всеми», – цитирует Sky нового наставника мюнхенцев.

Набрав очередные три очка, «Бавария» сохранила за собой первую строчку в турнирной таблице за семь туров до финиша. Отрыв от дортмундской «Боруссии» – два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Томас Тухель Серж Гнабри Садио Мане
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МАНЧЕСТЕР СИТИ БАВАРИЯ
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